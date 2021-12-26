Исполняется 103 года со дня основания Минтруда и соцзащиты



Сегодня исполняется 103 года со дня основания Министерства труда и социальной защиты.

Министерство почты, телеграфа и труда было создано 26 декабря 1918 года. Именно с этого дня начинается деятельность Министерства труда и социальной защиты.

Министерство почты, телеграфа и труда и недавно созданное Министерство труда приняли важные решения в области труда, занятости и социальной защиты, а также предприняли ряд необходимых шагов для решения вопросов социальной значимости, передает «Репорт».

Основными функциями Министерства являются: организация подготовки государственной политики на рынке труда, социального обеспечения, пенсионного обеспечения, сектора демографии и миграции — создание благоприятных условий для работников; защита прав занятых лиц на предприятиях, фирмах, учреждениях и организациях независимо от их правового статуса; снижение уровня безработицы, повышение потенциала и возможностей для инвалидов, молодежи, женщин, многодетных семей, беженцев и вынужденных переселенцев, семей, члены которых погибли во время войны, организация мероприятий в сотрудничестве с государственными и частными компаниями для открытия новых рабочих мест, принятие государственных программ помощи бедным семьям, предоставление социальных услуг для инвалидов, реализация научно-исследовательских программ по демографии, в области труда и социальной защиты и укрепление международного сотрудничества в этой сфере, организация программ реабилитации инвалидов, помощь инвалидам по приобретению протезов, надзор за исполнением законодательства по обеспечению защиты работников, трудовых отношений, гигиены на рабочем месте, миграции и т. д.

103-я годовщина создания Министерства ознаменовалась значительным прогрессом в обеспечении благосостояния граждан, достижениями в области труда, занятости, социальной защиты, инвалидности и реабилитации в результате успешного внедрения современных инновационных подходов.