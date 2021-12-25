Реза Дегати поделился фотографиями Худавенгского монастыря

Известный французский фотожурналист азербайджанского происхождения Реза Дегати поделился фотографиями из монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе.

Дегати поделился фотографиями в социальной сети Instagram.

«Монастырь Худавенг был построен в XIII веке в Кельбаджаре Арзу хатун, женой албанского князя Вахтанга, церковная архитектура, особенно купол, типична для кавказско-албанских церквей.

В советское время, а затем и во время оккупации Кельбаджара с 1993 по 2020 годы в архитектурную структуру были добавлены многие армянские элементы, а некоторые древние албанские знаки были стерты. С момента подписания мирного соглашения комплекс охраняют российские миротворцы.

Научное исследование международных организаций могло бы пролить свет на политическую фальсификацию исторических памятников во время оккупации в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года.