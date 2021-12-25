Экс-главу азербайджанской диаспоры депортируют из России

Бывший глава азербайджанской диаспоры Московской области Галиб Агаев будет депортирован из Российской Федерации.

Решение об этом принял Химкинский городской суд Московской области.

Суд признал Г.Агаева виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал его на 5 тысяч рублей. Суд также принял решение о принудительном административном выдворении Г.Агаева за пределы Российской Федерации с помещением в центр временного содержания иностранных граждан МВД РФ, находящийся в Егорьевске, сообщает АПА.

Напомним, бывший руководитель диаспоры был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного в части 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ.