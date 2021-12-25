В Азербайджане 15 пациентов с коронавирусом скончались

В Азербайджане выявлен еще 501 случай заражения коронавирусом, 1 092 человека вылечились.

Об этом сообщает Оперативный штаб при Кабинете Министров.

15 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 614 119 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 593 920 человек вылечились, 8 284 скончались, число активных больных – 11 915.

За прошедшие сутки проведено 9 887 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 808 380 тестов.