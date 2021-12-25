В Азербайджане январских призывников уведомили о местах службы

Государственная служба Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу посредством SMS уведомила призывников, которые будут направлены на срочную действительную военную службу в январе 2022 года, о назначении к местам службы в Вооруженных силах. сообщили в Госслужбе.

На официальной интернет-странице Госслужбы граждане могут уточнить воинскую часть и род войск, в которых они будут проходить службу, введя необходимые сведения в подразделе «Сведения о месте прохождения военной службы призывниками, призванными на действительную военную службу» в разделе «Электронные услуги».

Кроме того, направляемые на срочную действительную военную службу также могут получить информацию, связанную с призывом на срочную действительную военную службу, отправив с мобильных телефонов сообщение на короткий номер 9100, указав серию и номер удостоверения личности (для удостоверений личности нового поколения — серию и номер без пробелов).