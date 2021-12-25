Полный текст выступления Ильхама Алиева в Шуше

24 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи после поездки в поселок Гадрут прибыли в город Шуша.

Глава государства выступил на Джыдыр дюзю.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-В последние дни я получаю много поздравительных писем, поздравлений, как от зарубежных коллег, глав государств и правительств различных стран, азербайджанцев, проживающих за рубежом, так и, естественно, от граждан страны. Хочу выразить признательность всем, кто адресовал мне приятные слова, поздравил. Особенно я хочу выразить благодарность азербайджанскому народу, как за поздравления, так и за оказываемую мне поддержку. Я ощущаю ее с 2003 года, когда впервые был избран на пост Президента, по сегодняшний день. Эта поддержка придает мне силы. Она укрепляет мою волю. Благодаря этой поддержке все мы – весь азербайджанский народ добились больших исторических успехов.

Я всегда говорил, что настанет день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, мы вернемся на эти земли, и мы вернулись. Все эти годы азербайджанский народ верил мне. Несмотря на то, что и тогдашние вынужденные переселенцы, и общественность страны, глядя на продолжавшиеся из года в год бессмысленные переговоры, видели, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта заходит в тупик. Но, невзирая на это, мой родной народ верил моим словам. Я говорил, что настанет день, когда флаг Азербайджана будет развеваться на оккупированных землях, в том числе в Шуше, и мы пришли к этому священному дню ценою жизни и крови наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов.

Сегодня мы находимся в освобожденном Карабахе. Сегодня мы в освобожденном Зангезуре. Мы – хозяева этих земель вернулись на эти земли и отныне вечно будем жить на этих землях. Вера азербайджанского народа в мои слова еще больше убеждала меня в том, что мы добьемся этого. Наш народ сплотился, сплотился во имя единой цели, единой священной идеи и добился желаемого.

Азербайджанскому народу хорошо известно, что я не отмечаю дни рождения. Обычно в дни, которые приходились на мои дни рождения, я принимал участие в открытии тех или иных социальных объектов, встречался с вынужденными переселенцами, семьями шехидов. Встречался с этой категорией людей на открытиях новых домов, построенных для семей шехидов, в новых поселках для беженцев. Я и свое 50-летие отметил вместе с вынужденными переселенцами. 50-летие провел в Карабахе – в Агджабеди, а 60-летие провожу в Карабахе — на этот раз в Шуше. Между этими двумя датами есть живая связь. Мы были не просто наблюдателями за процессами, происходившими на территории страны и в регионе. Мы в значительной степени управляли данными процессами. Мы формировали повестку дня региона. После Победы, одержанной во Второй Карабахской войне, наша сила, авторитет возросли, сфера нашего влияния стала еще шире.

Находясь сегодня в свободном Карабахе, Шуше и Гадруте, я, если можно так сказать, отмечаю свой день рождения. Сегодня утром в Гадруте я как Верховный главнокомандующий Победоносной Азербайджанской армии принимал участие в открытии воинской части Бригады коммандо, являющейся новым вооруженным формированием. Я знал, считаю, что азербайджанский народ тоже поддержит этот выбор — что сегодня я, как Президент, Верховный главнокомандующий, должен был выразить военнослужащим, Победоносным Вооруженным силам Азербайджана свою благодарность и находиться вместе с военнослужащими, чтобы поставить перед ними новые задачи.

Сегодня в Гадруте – Ходжавендском районе, являвшемся составной частью бывшей Нагорно-Карабахской автономной области, мы вступили в новый этап работы в области армейского строительства. После этого я приехал в Шушу. Это – моя седьмая поездка в Шушу в нынешнем году. Шуша притягивает к себе каждого из нас. Правда, я принимал участие здесь, в Шуше, в открытии различных мероприятий, мероприятий, которые еще раз подтверждают, что Шуша принадлежит азербайджанскому народу, азербайджанской культуре. Но в то же время всякий раз, когда в Шуше планировалось какое-то мероприятие, я приезжал сюда с большой охотой, большой любовью и считал, что должен отметить этот день именно здесь – в Шуше, на родном для каждого из нас Джыдыр дюзю, что и делаю.

Сегодня меня печалит, что мой отец не смог увидеть этот день. Но я знаю, что душа его рада. Так же, как рады души тысяч, десятков тысяч вынужденных переселенцев, живших тоской по Родине и ушедших из жизни, не увидев эти освобожденные земли, души наших шехидов. Кровь наших шехидов не осталась на земле, мы отомстили за них, и души наших предков возрадовались.

В нынешнем году на фестивале «Харыбюльбюль» в видеоформате был показан фрагмент с историческими словами великого лидера о Шуше. Все мы помним те мгновения. С какой большой верой, какой любовью Гейдар Алиев говорил, что мы вернемся в Шушу, поверьте, вернемся. Он сам верил и нас убеждал. Его вера, воля народа придали нам дополнительные силы, и сегодня мы здесь, на этой священной земле. Как я уже отметил, отныне азербайджанский народ вечно будет жить на этих землях, отныне в Карабахе вечно будет звучать азербайджанский мугам.

Дорогие братья и сестры, еще раз хочу выразить вам глубокую признательность за все добрые слова, поздравления. Хочу заверить вас в том, что и впредь с той же решимостью и настойчивостью буду стоять на страже интересов страны. С вашей поддержкой мы добьемся новых больших успехов.

Карабах наш! Карабах – это Азербайджан!