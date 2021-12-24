Со слов Пашиняна, Армения готова к подписанию мирного договора с Азербайджаном

Армения готова к подписанию мирного договора с Азербайджаном. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в пятницу на пресс-конференции в режиме онлайн.

«Конечно, мы заинтересованы в начале переговоров на эту тему и в подписании самого мирного договора. Недавно сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили повестку переговоров, одним из пунктов которой был вопрос всеобъемлющего мирного урегулирования. И да, мы в этом заинтересованы», – сказал Пашинян (цитата по «Спутнику»).

Пашинян подчеркнул, что всеобъемлющее решение и установление всеобъемлющего мира – одна из важнейших целей Армении. Он добавил, что все нынешние обсуждения с Азербайджаном можно рассматривать именно в этом ключе.

«Создается также впечатление, будто мы против мирного соглашения и всеобъемлющего урегулирования проблемы Карабаха. Конечно же, нет. Мы заинтересованы в этом», – подчеркнул Пашинян.

Он также отметил, что Армения выступает за открытие коммуникаций в регионе.