Алиев: Я всегда говорил, что наступит день, когда наши оккупированные земли будут освобождены

«Я всегда говорил, что наступит день, когда наши оккупированные земли будут освобождены, что мы вернемся на эти земли, и мы вернулись».

Об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на Джыдыр дюзю в Шуше.

«Хочу выразить свою признательность азербайджанскому народу, как за поздравления, так и за оказанную мне поддержку. Эту поддержку я ощущаю с 2003 года — с момента первого избрания на пост президента и по сей день. Эта поддержка дает мне силы. Эта поддержка укрепляет мою волю. В результате этой поддержки мы все — весь азербайджанский народ — добились больших исторических успехов», — добавил глава государства, слова которого приводит «Репорт».