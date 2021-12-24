Стало известно, кто представлял Азербайджан на встрече с армянской общественностью в Москве

Стало известно, кто был включен в азербайджанскую делегацию, которая провела в Москве встречу с представителями общественности Армении.

По данным российских СМИ, 23 и 24 декабря прошла первая по окончании 44-дневной войны между Азербайджаном и Арменией встреча представителей общественности двух стран. В ней также принял участие спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Сообщалось, что на переговорах стороны обсудили меры по смягчению напряженности в отношениях между жителями обеих стран и договорились о продолжении таких контактов в начале 2022 года.

Во встрече от Азербайджана приняли участие ректор Бакинской музыкальной академии Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанского университета языков Кямал Абдулла, кинорежиссер Аяз Салаев и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова. Об этом сообщил АПА дипломатический источник.

С армянской стороны в ней участвовали ректор Ереванского государственного медуниверситета им. Мхитара Гераци Армен Мурадян, художественный руководитель государственного кукольного театра имени Ованнеса Туманяна Рубен Бабаян, директор театра имени К. С. Станиславского Марианна Мхитарян и режиссер Арутюн Хачатрян. Встреча в подобном формате проводится впервые после 44-дневной войны, уточняет «Спутник».