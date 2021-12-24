У вызвавшего полицейских жителя Германии нашли в доме алтарь с Гитлером



В немецком городе Лимбах-Оберфрона сотрудники правоохранительных органов обнаружили в доме местного жителя целый склад оружия и алтарь для поклонению Адольфу Гитлеру. Полицию вызвал сам 53-летний мужчина, поскольку он был пьян, сообщили в издании Express.

Отмечается, что звонок в участок поступил поздним вечером. Что произошло — мужчина сказать не мог, однако по его голосу полицейские пришли к выводу, что ему срочно нужна их помощь. Прибыв на место, стражи правопорядка поняли, что попали в жилище настоящего фанатика.

В квартире мужчины, чье имя не сообщается, нашли арсенал оружия и алтарь с изображениями Гитлера, которому поклонялся неонацист.

Пьяного хозяина квартиры доставили в больницу. После того, как он окончательно протрезвел, полиция провела еще один обыск в квартире и изъяла у любителя оружия пояс с боеприпасами, дубину, ножи и кастеты. Также ему пришлось расстаться со своей коллекцией фашистских предметов.