Путин поздравил Ильхама Алиева: «Вы пользуетесь заслуженным авторитетом на международной арене»

Президент России Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

Как передает пресс-служба Кремля, в письме говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, примите самые тёплые поздравления по случаю Вашего 60-летия. Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди соотечественников и на международной арене как мудрый и опытный государственный деятель, способный принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях. Под Вашим руководством Азербайджан добился общепризнанных успехов в экономической, социальной и других областях.

Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с Вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнёрства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов. Пользуясь случаем, прошу передать сердечный привет Вашей семье».