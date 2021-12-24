31 декабря в Северной Каролине объявлен «Днем солидарности азербайджанцев»

Ряд официальных лиц американского штата Северная Каролина приняли декларацию по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой, декларации подписали губернатор штата Рой Купер, мэр Шарлотты Вэй Александр Лайлс, мэр города Кери Гарольд Вайнбрехт и мэр Дарема Стивен М. Шевелин.

Губернатор и мэры американских городов, объявив 31 декабря 2021 года в штате Северная Каролина «Днем солидарности азербайджанцев», призвали местных жителей присоединиться к празднованию.

Декларации были приняты по инициативе Адики Игбал — главы организации Дружбы Азербайджана, действующей в штате Северная Каролина.