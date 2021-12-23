Ферран Торрес станет игроком «Барселоны»

Ферран Торрес в зимнее трансферное окно станет игроком «Барселоны». Трансфер форварда подтвердил главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола.

«Я знаю, что переговоры идут, все близко к завершению. «Манчестер Сити» ведет себя не так, как другие клубы, когда их игрок хочет уйти, а владелец команды говорит ему остаться.

Если игрок хочет уйти, потому что чувствует, что будет счастливее в другом месте, ему нужно уходить. Я рад за Феррана», – сказал Гвардиола в интервью журналисту Саймону Стоуну.

Ранее СМИ сообщали, что переход футболиста «горожан» обойдется «каталонцам» в круглую сумму. 55 миллионов будет выплачено сразу еще 10 миллионов Сити получит в виде бонусов. Сам Ферран Торрес подпишет с «Барселоной» пятилетний контракт.