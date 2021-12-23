Шри-Ланка предложила Ирану оплатить поставки нефти чаем

Правительство Шри-Ланки предложило Ирану погасить свой долг в размере 251 млн долларов США за поставки нефти чаем, сообщает Reuters.

Поскольку Шри-Ланка испытывает трудности с возвратом задолженности в связи с сокращением турпотока из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, Иран находится под действием международных санкций, поэтому невозможно погашать долг через банки. В связи с этим власти Шри-Ланки предложили ежемесячно поставлять в Иран чай на сумму 5 млн долларов.

Шри-Ланка является одним из крупнейших производителей чая. Только в прошлом году страна заработала на его экспорте 1,24 млрд долларов.