Хулуси Акар сдержал обещание, данное семье шехида Валеха Мамиева

Семья старшего лейтенанта Валеха Мамиева, погибшего в Отечественной войне, посетила Анкару по приглашению министра национальной обороны Турции Хулуси Акара.

Видео опубликовано на официальном сайте Министерства национальной обороны Турции.

Старший лейтенант Валех Мамиев пообещал министру Хулуси Акару освободить оккупированные территории.

«Вусал Мамиев, старший брат шехида Валеха Мамиева, сказал: «Когда мы говорили после того, как мой брат был ранен на войне, умирая он сказал:« Я сдержал свое слово, и вы можете передать это министру Хулуси Акару». Это больно, но мы гордимся», — говорится в заявлении Минобороны Турции.

Şehit Üsteğmen Valeh Memiyev’in abisi Vüsal Memiyev, «Kardeşim savaşta yaralandıktan sonra konuştuğumuzda, son nefesinde ‘Ben sözümü tuttum ve bunu Bakan Hulusi Akar beye iletebilirsiniz.’ dedi. Zor bir acı ama gurur duyuyoruz.» dedi.https://t.co/X0hflihVdB pic.twitter.com/xF0Seberlv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2021

Отец Валеха Исбат Мемиев, мать Ильхама Мемиева, брат Вусал Мемиев и племянник Сабир Мемиев также посетили Музей Ататюрка и Войны за независимость.

Исбат Мемиев сообщил журналистам, что его сын демонстрировал успехи на совместных учениях Турции и Азербайджана.

По его словам, глава Минобороны Турции Хулуси Акар познакомился с Валехом Мемиевым во время одного из таких учений, где вручил ему награду.

Отец покойного говорит, что сын погиб во время операции по освобождению Карабаха от армянской оккупации.

«Министр Акар позвонил нам, выразил соболезнования. Затем пригласил в Турцию. Выражаю признательность министру национальной обороны Акару. Азербайджан и Турция – два братских государства», — отметил он.

Мемиев подчеркнул, что Ататюрк — достояние не только Турции, но и всего тюркского мира.

«Я горд тем, что могу посетить мавзолей основателя турецкой республики», — сказал он.