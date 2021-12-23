В Узбекистане разворовали деньги и списали все на некачественные трубы из Азербайджана

Компания «Узсувтаминот» опровергла заявления хокима Сырдарьинской области Гафура Мирзаева о хищении средств при прокладке водопровода.

Как сообщают узбекские СМИ, все началось с того, что Гафур Мирзаев заявил о расхищении кредитных средств Азиатского банка развития в размере свыше 7 миллионов долларов, выделенных на обеспечение водоснабжением 126 тысяч жителей Хавастского района. По его словам, подрядчиком из Азербайджана были привезены и установлены некачественные стеклопластиковые трубы, которые не подходят к засоленной почве региона.

В «Узсувтаминот» сообщили, что проектом занималась турецкая компания Alke Insaat Sanayi ve Ticaret, которая не разграбила деньги, а выполнила все работы по проекту.

В реализации проекта участвовал Всемирный банк, а не Азиатский банк развития. Всего на его реализацию было выделено 7,3 миллиона долларов, из которых 6,2 миллиона долларов – средства Всемирного банка, а свыше 1 миллиона долларов – средства госбюджета Узбекистана.

«Подрядчик и субподрядчик проложили стеклопластиковые трубы диаметром 700 мм на расстояние в 28 км от гидроузла «Сергели» до поселка Акчангал Хавастского района. Строительно-монтажные работы были закончены в июне 2019 года. Однако из-за неспособности труб выдерживать давление воды в сети появился ряд протечек. Это, в свою очередь, не дает возможность бесперебойно обеспечивать населения питьевой водой», – добавили в компании.

Сейчас рассматривается вопрос о замене стеклопластиковых труб на полиэтиленовые.