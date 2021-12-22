Эльмар Гасымов возобновляет выступления за сборную

Дзюдоист, серебряный призёр Олимпийских игр 2016, участник Олимпийских игр 2012, двукратный чемпион Азербайджана Эльмар Гасымов вернулся в состав сборной Азербайджана.

Об этом Report сообщил сам 31-летний спортсмен.

Опытный дзюдоист отметил, что в настоящее время вместе со сборной находится на тренировочном сборе в Гёйгёльском Олимпийском комплексе.

Свое возвращение в сборную он связал со сменой руководства Азербайджанской федерации дзюдо: «К руководству пришли нормальные люди. У нас хорошие тренеры. В федерации заверили, что все будет хорошо».