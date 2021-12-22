Мы считаем Азербайджан одним из самых близких и хороших соседей, заявил глава МИД Ирана

«На встречах достигнуты важные договоренности, которые укрепят отношения между двумя странами и дадут свои плоды в ближайшем будущем».

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдуллахиян на пресс-конференции в Баку после встречи с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

«Я поздравляю Азербайджан с освобождением своих земель от оккупации. Мы считаем Азербайджан одним из самых близких и хороших соседей.

Основным приоритетом нашего президента являются отношения с соседними странами, и Азербайджан занимает здесь особое место. Мы предпримем шаги на благо наших народов», — сказал иранский министр (цитата по АПА).