Иран намерен восстанавливать освобожденные от оккупации земли Азербайджана

Азербайджан получил многочисленные предложения от иранских компаний по поводу участия в восстановлении освобожденных территорий.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

«Сегодня одним из важнейших приоритетов Азербайджана является восстановление освобожденных территорий и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои родные земли. На освобожденных территориях реализуются масштабные проекты и планируются новые. Иран также выразил заинтересованность в участии в этих работах. Мы получили заявки от многих иранских компаний. Соответствующие государственные структуры рассматривают эти проекты, и, по моей информации, один из проектов будет запущен в ближайшие недели. Надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты положительные результаты и по другим проектам», — сказал Джейхун Байрамов, слова которого приводит «Тренд».

Министр добавил, что Иран намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном в транзитной, транспортной сферах.

По его словам, при этом развитие сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта находится в центре внимания.

«Одно из направлений сотрудничества между Ираном и Азербайджаном — региональное сотрудничество. Мы поддерживаем трехсторонние и четырехсторонние платформы. Считаем важным обращать внимание на эти форматы. Страны региона разрешат недопонимание путем совместного диалога и предпримут большие шаги в направлении устойчивого развития», — сказал он.