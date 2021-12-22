Байрамов отметил важность Зангезурского коридора для всего региона

Зангезурский коридор создаст большие возможности не только для Азербайджана и Армении, но и для всех стран региона.

Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку министром иностранных дел Ирана Хусейном Амиром Абдуллахианом.

Министр сказал, что Иран будет одним из основных участников таких проектов.

Он отметил, что этот проект можно охарактеризовать как один из положительных элементов урегулирования карабахского конфликта. Его слова приводит «Тренд».

Байрамов также отметил, что отношения между Ираном и Азербайджаном основаны на принципе нерушимости границ и территориальной целостности (цитата по «Report»).