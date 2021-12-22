Байрамов: Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни

«Отношения между Ираном и Азербайджаном имеют глубокие исторические корни».

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

«За последние месяцы мы трижды встречались на международных мероприятиях. Основная цель этих встреч — продвижение отношений между нашими странами», — сказал он (цитата по Report).

Дж.Байрамов отметил, что после обретения Азербайджаном независимости между двумя странами был подписан ряд документов: «За 10 месяцев 2021 года взаимный товарооборот вырос на 23,6%».