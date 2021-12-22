Месси испортил отношения Неймара с Мбаппе

После перехода этим летом в ПСЖ Лионелля Месси произошел разлад в отношениях между Неймаром и Мбаппе, сообщает L’Equipe. По данным издания, французский и бразильский форварды были очень дружны с 2017 года, когда оба перешли в парижский клуб.

Однако теперь Неймар предпочитает проводить время в компании Месси, которого знает еще со времен совместного выступления в Барселоне.

А Мбаппе теперь больше дружит с марокканским защитником Ашрафом Хакими, который перешел в команду из Интера.

Журналисты также сообщают, что сейчас состав ПСЖ разделился на две группы: франкоговорящих игроков во главе с Преснелем Кимпембе и Идриссой Гуйе и испаноговорящих, к которым также примкнули некоторые другие футболисты, такие как Марко Верратти и Юлиан Дракслер.

Мбаппе, несмотря на то что является французом, раньше был частью второй группы, но после перехода Месси переметнулся в первую.