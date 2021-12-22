Шойгу отметил роль росмиротворцев в налаживании мира в Карабахе

Российская группировка войск, дислоцированная на территории Сирии, является гарантом сохранения мира в этой стране, как и личный состав Вооружённых сил РФ — в Карабахе (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим. Минвала), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду.

«Более года российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Карабахе и прилегающих районах, содействуют восстановлению отношений между Азербайджаном и Арменией. На данный момент не допущено ни одного серьёзного инцидента. Также российская группировка войск по-прежнему выступает гарантом сохранения мира в Сирии», — сказал министр на пленарном заседании Общественного совета при военном ведомстве РФ (цитата по RT).