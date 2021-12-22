Россиянка вышла замуж за азербайджанца ради бесплатного ремонта



В Тюмени суд расторг брачный союз местной жительницы и гражданина Азербайджана. 24-летний мигрант попросил у 32-летней женщины руки ради получения разрешения на временное проживание, ей же пообещал сделать ремонт в квартире и помочь материально.

«Регистрация брака была произведена 17 июня 2021 года. Однако выяснилось, что супруги зарегистрировали брак без намерения создать семью», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Ведомство обратилось в суд. Там решили аннулировать актовую запись о заключении брака. Решение суда в законную силу не вступило.