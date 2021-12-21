Гурбанов заявил, что «Карабах» находится в поисках нового голкипера

«Мы в поисках нового вратаря, принимать поспешное решение нелегко. Мы максимально ускоряем нашу работу, попытаемся в ближайшие дни достичь результатов».

Об этом сказал журналистам главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов, касаясь вопросов трансфера, пишет «Репорт».

49-летний специалист также коснулся перехода из украинского клуба «Минай» в «Карабах» члена сборной Азербайджана по футболу Рустама Ахмедзаде: «У нас с самого начала была такая мысль. Он привлек мое внимание после того, как его пригласили в сборную. Я следил за его игрой и в украинской Премьер-лиге, и в сборной. Увидев его потенциал, пригласил в команду».

Комментируя введение со следующего года в Азербайджане системы VAR, главный тренер сказал, что это пойдет на пользу отечественному футболу: «Но могут быть и некоторые проблемы. Мы увидим это в будущем».