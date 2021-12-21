Фьюри обязан выйти против Уайта

У Тайсона Фьюри нет выбора, его обязали драться с Диллианом Уайтом, и он примет этот вызов. Заявил промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Эдди Хирн.

По его словам, «Цыганский король», возможно мог бы подумать о других соперниках, но не хочет терять пояс, а потому следующим соперником точно будет Уайт.

«Все зависит от Тайсона Фьюри. Он может уйти и может принять бой. Сейчас его обязали драться с Диллианом, так что у него нет выбора. Сомневаюсь, что Фьюри откажется от титула и поединка с Уайтом. Он примет бой. Тайсон уверен в себе, но и мы уверены, что Диллиан может победить его. В любом случае, это хороший поединок.

Мы не рассматриваем другие варианты. Наш приоритет, это бой за титул чемпиона мира по версии WBC. Если Тайсон откажется от поединка с Диллианом, то Уайт поборется за титул с кем-то другим», — цитирует Хирна Boxing News 24.