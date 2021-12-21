Азербайджанский борец победил армянина и принес своей команде титул чемпиона Франции



Завершился клубный чемпионат Франции по греко-римской борьбе.

Как сообщили в Федерации борьбы Азербайджана, в решающем матче «Шилтгем», честь которого защищает борец нашей сборной Ислам Аббасов, встретился с «Саррегименесом», передает АПА.

Наш борец выступил в 2 весовых категориях. Сперва он в весовой категории 86 кг победил армянина Завена Микаэляна с полным преимуществом – 8:0.

В последнем поединке турнира И.Аббасов встретился с французом Мариусом Мишоном. Перед этим поединком команда Ислама уступала в счете (5:6). Именно благодаря победе И.Аббасова над соперником в 94 кг со счетом 9:0 общий счет сравнялся и по дополнительным показателям «Шилтгем» стал чемпионом Франции.