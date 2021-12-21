Путин отметил роль российских миротворцев в улучшении ситуации в Карабахе

Благодаря присутствию российских миротворцев в Нагорном Карабахе улучшилась гуманитарная ситуация, заявил президент России Владимир Путин.

«Уже более года наши миротворцы помогают поддерживать стабильность в Нагорном Карабахе. Во многом благодаря их усилиям улучшилась гуманитарная ситуация, проведено разминирование территорий ряда районов, восстановлены объекты социальной инфраструктуры, сохранены памятники истории и культуры», — сказал он на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Путин поблагодарил личный состав, выполняющий миротворческие задачи, за профессионализм, выдержку и стойкость.