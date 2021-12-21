Россия допускает размещение ядерного оружия в Беларуси, если США и НАТО откажутся обсуждать ее предложения

Если США и НАТО откажутся обсуждать с Россией ее предложения по гарантиям безопасности, будут рассматриваться все возможные варианты ответных действий, многое зависит от реакции западных стран, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко, комментируя возможность разместить в Беларуси ядерное оружие.

«Все вопросы рассматриваются в комплексе. Мы слышали такие предложения со стороны наших белорусских союзников. Все варианты будут рассматриваться, но многое, как я уже сказал, будет зависеть от той реакции, которую мы ожидаем получить от США и блока НАТО», — сказал Руденко, отвечая на вопрос РИА Новости.