Пашинян: Работы по восстановлению ж/д между Арменией и Азербайджаном займут 2-3 года

Армения и Азербайджан планируют завершить строительство железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз в течение 2-3 лет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе визита в Грузию, передает Sputnik Армения.

«Относительно железнодорожного сообщения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым уже есть принципиальная договоренность. Речь о восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз. Мы надеемся завершить эту работу в течение 2-3 лет», — сказал Пашинян.

По его словам, для этого нужно работать над реализацией договоренностей.

Он также заявил о возможности восстановления автомобильного сообщения.