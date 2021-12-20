Фьюри: Владимир Кличко — один из лучших боксеров в супертяжелой категории

Владимир Кличко — один из лучших боксеров в супертяжелой категории за всю историю. Он легенда. Так об украинском спортсмене в интервью TheRingDigital высказался британский чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

«Конечно, Кличко — легенда бокса, ведь он продолжал побеждать своих соперников одного за другим. Легко завоевать чемпионский титул один раз, однако тяжело раз за разом показывать хорошие выступления на протяжении многих лет.

Постоянно работать в тренировочном лагере из году в год — вот что сложно, но это делал Владимир. Это сделало Кличко одним из лучших супертяжеловесов всех времен, ведь он жил боксом и больше ничем. Владимир вел правильный образ жизни, не заводился в боях, тренировался все эти годы. Он был абсолютным профессионалом и топовым бизнесменом», — сказал Фьюри.

Напомним, что Фьюри и Кличко-младший встретились в ринге в 2015 году. Победу единогласным решением судей тогда отдали Тайсону.