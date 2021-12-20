Рафаэль Надаль заболел ковидом

Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сдал положительный тест на коронавирус по возвращении из Абу-Даби, где принимал участие в выставочном турнире.

«По возвращении в Испанию из Абу-Даби я сдал положительный тест на коронавирус. Как в Кувейте, так и в Абу-Даби мы проходили контрольное тестирование каждые два дня. Все результаты были отрицательными. Последний проводился в пятницу», — написал Надаль в своём Instagram.

В настоящее время 35-летний испанец занимает шестое место в рейтинге АТР.