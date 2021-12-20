На магистрали Горус-Гафан сдано в эксплуатацию новое здание КПП



На азербайджано-армянской границе, на магистрали Горус-Гафан сдано в эксплуатацию новое здание контрольно-пропускного пункта.

Расположенное на территории села Эйвазлы Губадлинского района здание позволит обеспечить совместную деятельность Государственной пограничной службы и сотрудников Государственного таможенного комитета на высоком уровне.

Сотрудник пресс-центра ГПС полковник-лейтенант Рашад Машадиев сообщил, что здесь осуществляются соответствующие процедуры, такие как регистрация лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу, включение в централизованную систему электронной регистрации и другие меры пограничного контроля.

Охрана данной территории осуществляется пограничными боевыми пунктами.

Отмечается, что в новом здании погранично-контрольного поста в Эйвазлы созданы все условия для военнослужащих, таможенников.

