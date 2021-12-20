Санан Пашаев: За 25 секунд до крушения у вертолета ГПС никаких неисправностей не было

«Срок эксплуатации этого вертолета составляет 35 лет. В 2020 году вертолет был отправлен на ремонт. После ремонта в 2021 году были проведены испытательные полеты».

Как сообщает АПА, об этом сегодня сказал заместитель начальника следственного управления Генеральной прокуратуры, руководитель следственной группы, созданной в связи с крушением вертолета, советник юстиции Санан Пашаев на брифинге «О предварительных результатах расследования уголовного дела по факту крушения военного вертолета 30 ноября во время учебных полетов».

Он сказал, что технических неисправностей вертолета не было выявлено: «В 2013 году был обновлен «черный ящик» вертолета. Таким образом, он был заменен системой, которая регистрирует больше параметров. В соответствии с контрактом «черный ящик» был обновлен в Чешской Республике. После крушения Генеральными прокуратурами Чехии и Азербайджана был вскрыт «черный ящик» и показания переданы следствию. До крушения 30 ноября продолжительность полета вертолета составила 17 минут 24 секунды. Во время подготовки к полету и во время полета никаких неисправностей в работе вертолета не наблюдалось, и в ходе следствия также не было выявлено никаких нюансов. Было установлено, что вертолет крушение произошло при посадке. За 25 секунд до крушения никаких неисправностей не было. Крушение произошло из-за того, что были совершены действия, не соответствующие методике полета, без учета направления ветра. Хотя пилоты пытались избежать крушения, быстрая потеря высоты сделала крушение неизбежным. Фотографии, сделанные во время изучения данных «черного ящика», также будут вам предоставлены».