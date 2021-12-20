Нарушений в связи с полетом разбившегося вертолета ГПС и его участием в учениях не выявлено

На основании поступившей информации о крушении вертолета был проведен детальный осмотр места происшествия. В соответствии с действующими техническими и процессуальными нормами был проведен осмотр «черного ящика», который имеет важное значение для определения причин крушения вертолета.

Об этом заявил первый заместитель генпрокурора, государственный советник юстиции III ранга Эльчин Мамедов на брифинге «О предварительных результатах расследования уголовного дела по факту крушения военного вертолета 30 ноября во время учебных полетов», передает АПА.

Он отметил, что на нынешнем этапе расследования были допрошены свидетели по уголовному делу, в то же время были проведены интенсивные следственные действия, назначены различные экспертизы и проведены другие исследования.

«Каких-либо нарушений в ходе расследования, связанного с полетом вертолета и привлечением его к учениям в день крушения, выявлено не было. Вертолет был привлечен к учениям по заранее утвержденному плану в соответствии с действующими нормативными документами с определением летного состава, в процессе которых не было выявлено каких-либо нарушений нормативных требований».