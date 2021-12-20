Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули

Федеральное агентство воздушного транспорта «Росавиация» выдало разрешения трем авиакомпаниям на осуществление семи авиарейсов из различных городов России в Азербайджан.

По итогам заседания было принято решение о предоставлении допуска на рейсы в Азербайджан авиакомпаниям «Азур Эйр», «Северный ветер», «ИрАэро».

Решением Росавиации, авиакомпания «ИрАэро» получила допуск к выполнению рейсов Москва-Физули и Москва-Загатала с частотой два раза в неделю каждый.

Кроме того, авиакомпания «Азур Эйр» получила допуск к выполнению рейсов из четырех городов России в Баку: Самара, Ростов-на Дону, Краснодар, Казань с частотой два раза в неделю каждый.

Авиакомпания «Северный Ветер» получила допуск на выполнение рейса Сочи–Баку с частотой 7 раз в неделю.

При этом, на сайте Федерального агентства воздушного транспорта отмечается, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.0