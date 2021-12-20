Генпрокуратура: Вертолет ГПС потерпел крушение из-за ошибки пилотов

«Черный ящик» на основании запроса о правовой помощи был вскрыт специалистами соответствующей компании-производителя с участием сотрудников Генеральной прокуратуры и Прокуратуры Чешской Республики, информация по всем параметрам от процесса подготовки к полету до момента аварии, в том числе звукозаписи, зафиксированные в связи с управлением, были переданы азербайджанской стороне».

Как сообщает АПА, об этом заявил первый заместитель генпрокурора, государственный советник юстиции III ранга Эльчин Мамедов на брифинге в Генпрокуратуре «О предварительных результатах расследования уголовного дела по факту крушения военного вертолета 30 ноября во время учебных полетов».

По его словам, на основании данных, зафиксированных во время управления вертолетом по многочисленным параметрам, мнений специалистов Министерством обороны, Государственной пограничной службой, компании «ASG Helicopter Services», а также собранных доказательств, на текущем этапе расследования установлено, что грубые ошибки, допущенные пилотами при управлении вертолетом в нарушение правил эксплуатации без учета направления и скорости ветра при посадке, привели к крушению вертолета.

«Согласно проведенной предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти погибших в результате аварии стал травматический шок, вызванный получением телесных повреждений различной степени тяжести. В результате удара о землю левая дверь и лобовое стекло разбившегося вертолета оторвались, 4 из находившихся в вертолете человек выбросило наружу, 2 из них от полученных травм скончались на месте, еще 2 получили различные травмы».

Заместитель генпрокурора отметил, что в настоящее время расследование по уголовному делу продолжается:

«О подробностях расследования проинформируют другие мои коллеги».