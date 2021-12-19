Шевченко терпит фиаско на посту наставника итальянского клуба

Украинский специалист Андрей Шевченко не смог победить в шести первых матчах Серии А на посту главного тренера «Дженоа», что является антирекордом среди всех наставников генуэзского клуба.

Напомним, 17 декабря «грифоны» уступили римскому «Лацио» со счетом 1:3.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает 18 место, набрав десять очков.

Стоит отметить, что «Дженоа» обыграл под руководством Шевченко в матче Кубка Италии «Салернитану» со счетом 1:0. Единственный мяч забил ганский форвард «Дженоа» Калеб Экубан. Таким образом, «грифоны» добились первой победы под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко.