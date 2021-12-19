Макрон приветствует жест доброй воли Азербайджана, освободившего армянских солдат

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал новость об освобождении 10 армянских военных после переговоров президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Брюсселе, прошедших на этой неделе.

Соответствующее сообщение французский лидер разместил в воскресенье в Twitter.

«Были освобождены десять армянских солдат. Я хочу приветствовать решительные действия Евросоюза, с помощью которых мы продолжим продвигать этот путь диалога, ведущего к миру между Азербайджаном и Арменией. Мы движемся вперед», — написал он.