Блогер отправил в нокаут экс-чемпиона UFC

В повторном поединке по правилам бокса известный блогер Джейк Пол одержал победу нокаутом над экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Тайроном Вудли.

Поединок, проходивший на вечере бокса в Тампе, был остановлен в шестом раунде, после того как блогер сумел отправить соперника в нокаут, пишет RT.

Это был повторный поединок между Полом и Вудли. В первом бою, который прошёл 29 августа 2021 года, победу раздельным судейским решением (77:75, 78:74 и 74:77) также одержал блогер.