Чавушоглу ожидает участия Грузии в следующей встрече по Карабаху в рамках платформы «3+3» в Анкаре

«Как всегда, мы встретились с министром иностранных дел братского Азербайджана Джейхуном Байрамовым и обменялись мнениями по региональным вопросам, в частности по Южному Кавказу».

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопросы журналистов после чрезвычайного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Исламабаде по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Он отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе: «Мы обсудили и эту встречу» (цитата по АПА).

М. Чавушоглу сказал, что ожидается участие Грузии в следующей встрече по Карабаху в рамках платформы «3+3»: «У нас была встреча в Москве, но Грузия не участвовала в ней. Но следующая встреча состоится в Анкаре, и мы ждем участия в ней Грузии».