Азербайджан готов поддержать усилия ОИС по гумситуации в Афганистане

Сегодня министр иностранных дел Джейхун Байрамов выступил на внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) по гуманитарной ситуации в Афганистане.

Как говорится в сообщении МИД, Дж.Байрамов поблагодарил председателя ОИС Королевство Саудовская Аравия за инициативу по созыву встречи и пакистанскую сторону за организацию мероприятия.

Он отметил, что обострение ситуации в Афганистане, одном из членов-учредителей организации, создает серьезные проблемы на региональном и глобальном уровнях и вызывает общую озабоченность. Так как ужасные гуманитарные последствия кризиса в Афганистане ставят под угрозу жизни сотен тысяч ни в чем не повинных людей, все международное сообщество должно принять незамедлительные меры: «Благодаря важному опыту, накопленному в последние годы в области гуманитарной помощи, а также созданным механизмам и институтам, ОИС может играть ведущую роль в урегулировании гуманитарной ситуации в Афганистане. Как ответственный член организации Азербайджан готов поддержать усилия ОИС в этом направлении. Чтобы найти устойчивые решения, нельзя упускать из виду коренные причины нынешней ситуации. В этом контексте по-прежнему имеет жизненно важное значение создание полностью функциональной инклюзивной системы управления в стране, особенно искоренение рисков терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков среди молодежи, нищеты и поддержки устойчивого экономического развития. В противном случае гуманитарная помощь сама по себе не станет решением многолетних страданий афганского народа».

Глава МИД подчеркнул, что единственный выход из кризиса заключается в том, чтобы установить эффективное управление посредством мирного и инклюзивного процесса: «В этом плане мы отмечаем надежность ряда резолюций, принятых ОИС и еще раз выражаем поддержку суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности границ Афганистана. Безопасность и стабильность в Афганистане тесно связаны с общей безопасностью в регионе. Мы должны продемонстрировать солидарность и поддержку соседним странам-членам ОИС в решении серьезных проблем, с которыми они сталкиваются в связи с эскалацией ситуации в Афганистане».