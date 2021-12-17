В Чечне ребенок установил рекорды по отжиманиям

Восьмилетний житель Чечни Дени Исмаилов установил два мировых рекорда по отжиманиям.

Мальчик за 6 часов и 43 минуты отжался от пола 12021 раз за один подход. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал сразу два мировых рекорда: наибольшее отжимание от пола за один подход среди восьмилетних мальчиков и абсолютный мировой рекорд по отжиманиям от пола за один подход.

Исмаилов установил рекорды во Дворце молодежи в Грозном. Свидетельство рекордсмена мальчику вручили Станислав Коненко и министр Чечни по делам молодёжи Иса Ибрагимов.