Гаджиев: Азербайджан создал новую реальность

17 декабря 2021 года во дворце «Гюлистан» Министерством иностранных дел был организован прием, посвященный итогам года.

В мероприятии приняли участие руководящий состав Министерства иностранных дел, высокопоставленные представители соответствующих структур, руководители дипломатических представительств и офисов международных организаций, аккредитованных в нашей стране, пишет АПА.

На мероприятии выступили министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов, помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев и аккредитованный в нашей стране дуайен дипломатического корпуса Насер Абдул Карим.

Приветствуя участников мероприятия, министр Джейхун Байрамов рассказал о независимой, открытой и прагматичной внешней политике Азербайджанской Республики в 2021 году, проводимой под руководством главы государства, основанной на национальных интересах нашей страны. Он рассказал об успешных шагах, предпринятых во внешнеполитическом плане в течение текущего года, когда была отмечена первая годовщина нашей победы, восстановления территориальной целостности Азербайджана, в том числе инициативах, выдвинутых Президентом Азербайджанской Республики в рамках председательства как в национальных, так и в международных организациях, реализуемых проектах, конкретных шагах, предпринятых в направлении постконфликтного миростроительства в регионе, а также о работе, проделанной в направлении дальнейшего развития сотрудничества

Министр, поделившись с участниками мероприятия своим видением будущего Азербайджана в свете новых постконфликтных реалий, подчеркнул, что Азербайджан нацелен на миростроительство, стабильность и устойчивое развитие в регионе. Говоря о широкомасштабных строительных работах, проводимых на освобожденных территориях, министр с благодарностью отметил поддержку дружественных и партнерских стран нашей стране в процессе восстановления и строительства. Министр Джейхун Байрамов поблагодарил дипломатический корпус за плодотворную дипломатическую деятельность и поздравил их с наступающим 2022 годом.

Помощник Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев в своем выступлении отметил, что развитию сотрудничества и дружественных отношений между нашими странами уделяется постоянное внимание, развиваются дружественные связи. Он подчеркнул, что Азербайджан, демонстрируя солидарность с мировыми державами, внес свой вклад в глобальную борьбу с COVID-19 и что процессы, происходящие сегодня в международных организациях, требуют построения более справедливого с политической и экономической точки зрения мирового порядка в пост-ковидный период. В своем выступлении Хикмет Гаджиев отметил, что угрозы и вызовы, с которыми мы сталкиваемся в глобальном масштабе, обусловили необходимость повышения гибкости региональных и международных организаций и их адаптации к новым реалиям.

Хикмет Гаджиев отметил, что Азербайджан, положив конец продолжающейся почти 30 лет военной оккупации со стороны Армении, создал новую реальность в Южно-Кавказском регионе и сегодня Азербайджан стремится построить в регионе новый Южно-Кавказский регион, основанный на принципах и интересах регионального сотрудничества, открытия коммуникаций, взаимного уважения государствами территориальной целостности друг друга. Он отметил, что в настоящее время перед Азербайджаном стоят такие важные вопросы, как проведение восстановительных работ на освобожденных территориях и возвращение вынужденных переселенцев. Он подчеркнул, что одним из самых больших препятствий является минная угроза, и выразил надежду на серьезную поддержку международного сообщества в ее устранении. Хикмет Гаджиев передал участникам мероприятия поздравления с Новым годом.

Выступая на мероприятии от имени дипломатического корпуса в нашей стране, дуайен, посол Палестины Насер Абдул Карим поприветствовал присутствующих и выразил благодарность за организацию приема. Говоря о вызовах, с которыми мы сталкиваемся на глобальном уровне в уходящем году, посол отметил, что предстоящий 2022 год станет дверью для новых начинаний. Посол Насер Абдул Карим, ссылаясь на успехи, достигнутые в прошлом году, отметил восстановление территориальной целостности Азербайджана как важнейшее событие. Он отметил, что подписанное трехстороннее заявление заложило основу этапа мира, развития и прогресса не только для Азербайджана, но и для всего региона. Дуайен передал свои поздравления с новым 2022 годом и пожелал азербайджанскому народу, правительству и руководству мира, спокойствия и благополучия.

На мероприятии было продемонстрировано видео, подготовленное на основе выступлений Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, интервью с местными и зарубежными СМИ, а также региональных и международных мероприятий с его участием.

Затем прием продолжился концертной программой.