Азербайджан поддержал позицию России в ООН

Российский проект резолюции против героизации нацизма и неонацизма накануне был одобрен и принят 130 голосами «за». Резолюция поддержал также Азербайджан.

Документ призывает не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны, отрицания преступлений против человечности и военных преступлений, а также выступает против расизма и дискриминации.

При этом, из стран-членов ООН при голосовании за этот документ воздержались 49 стран, преобладающее большинство которых европейские, и только две страны — Украина и США — выступили против его принятия.