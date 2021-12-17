Ильхам Алиев и Оверчук обсудили вопросы открытия коммуникаций в регионе

17 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя премьер- министра Российской Федерации Алексея Оверчука.

На встрече было подчеркнуто, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются во всех сферах. Было особо отмечено увеличение товарооборота и наличие хорошего потенциала для большего расширения экономического сотрудничества.

Также с удовлетворением была отмечена встреча Ильхама Алиева и президента Российской Федерации Владимира Путина в Сочи.

Было подчеркнуто, что визит Алексея Оверчука создает хорошую возможность для обсуждения сотрудничества в экономической сфере по итогам года.

В ходе беседы было сказано о деятельности трехсторонней комиссии на уровне заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, обсуждены вопросы открытия коммуникаций и другие вопросы.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития отношений между Азербайджаном и Россией.