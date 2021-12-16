Акар: Мы будем стоять рядом с Азербайджаном до конца

«Вооруженные силы Турции будут продолжать борьбу, чтобы контролировать, защищать права и интересы своих друзей и братьев».

Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в своем выступлении в зале заседаний муниципалитета Кайсери.

Глава ведомства отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана вооруженные силы Турции продолжают боевые действия внутри страны и за ее пределами.

«Мы будем стоять рядом с Азербайджаном до конца», — сказал Акар, слова которого приводит «Репорт».

Хулуси Акар добавил, что это самый напряженный период в истории республики.

Х.Акар назвал Азербайджан, Турецкую Республику Северного Кипра, Ливию, заявив, что в этих странах турецкая армия ведет борьбу и летом и зимой, и днем и ночью: «Эта борьба будет продолжаться по принципу «умру — шехид, выживу — гази» (цитата по АПА).