Боец Ниджат Юсифов стал победителем чемпионата мира, одолев Григоряна

Азербайджанский боец ​​ММА Ниджат Юсифов выиграл чемпионат мира, организованный Всемирной федерацией казачьего боя (WCFF) в Харькове, Украина.

Спортсмен, выступающий в весовой категории до 70 кг, в финале встретился с армянским атлетом, представляющий Украину Артуром Григоряном, пишет «Репорт».

Наш соотечественник одержал в поединке безоговорочную победу. В турнире приняли участие более 1 000 спортсменов из 25 стран.

Напомним, что ранее Н.Юсифов также победил своего соперника в одном из турниров, проходящий в украинском городе Одесса.

