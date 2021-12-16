Надалю покорился еще один рекорд

Рафаэль Надаль установил очередной рекорд в теннисе. Как сообщает Tennis.com, испанец закончил 2021 год на шестом месте мирового рейтинга. Таким образом «грунтовый король» не покидает топ-10 по итогам года уже 17 лет подряд. Ранее такое не удавалось никому.

Предыдущий рекорд принадлежал Джимми Конорсу. Американец оканчивал год в первой десятке АТР 16 раз: с 1973 по 1988 годы.

Теперь перед Рафаэлем Надалем стоит новая цель — побить рекорд АТР по суммарному нахождению в топ-10 по итогам года. По этому показателю испанец уступает только швейцарцу Роджеру Федереру, который заканчивал год в десятке лучших 18 раз: в 2002 – 2015 и 2017 – 2020 годах.