СМИ: Во Франции закрывают мечети



Мечеть в городе Бове к северу от Парижа, которая еще даже не начала официально свою работу, не сможет открыться в ближайшие полгода. Сотни мусульман, собиравшихся рядом с недостроенным зданием, не смогут больше слушать проповеди, содержание которых не понравилось полицейским органам, передает «Российская газета».

По мнению представителя МВД, имам, который, кстати, лишь недавно принял ислам, «оправдывал джихад и разжигал ненависть против «гомосексуалов, евреев и христиан». Местная мусульманская община считает, что слова имама «были вырваны из контекста».

Мечеть в Бове повторила участь многих других исламских культовых мест, находящихся под пристальным вниманием правоохранительных органов из-за подозрений в поддержке радикальных настроений и терроризма. В МВД Франции сообщают, что за последние месяцы по всей стране «были проведены проверки в 99 культовых местах, из них 21 заведение закрыто, а в отношении еще шести примут решение в ближайшее время».

Закрытие мечетей и молельных комнат предполагает приостановку их деятельности на срок до полугода. После этого община, которой принадлежит мечеть, может выдвинуть нового имама, полиция проведет еще одну проверку, и только потом заведение сможет вновь начать работу.